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"مليش غيرك يا دكتور أنت أبونا كلنا".. منة عرفة تعتذر لـ أشرف زكي

09:40 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    منة عرفة من كواليس وتقابل حبيب
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    منة عرفة
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة
  • عرض 9 صورة
    الفنانة منة عرفة
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    منة عرفة
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة
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كتب - معتز عباس:

تقدمت الفنانة الشابة منة عرفة باعتذار إلى أشرف زكي نقيب المهن التثميلية، على ما بدر منها الفترة الماضية.

وكتبت منة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "نقيبي واستاذي ومعلمي والاب الروحي ليا ولينا كلنا ، بعتذر لك عن أي حاجة ضيقتك مني في يوم من الأيام او اي حاجة صدرت مني بدون قصد تجاه حضرتك، كلنا أولادك وبنتعلم من حضرتك وأنا أولهم".

وأضافت: "آسفه لحضرتك علي اي لحظه حضرتك اضايقت فيها و كنت انا السبب حتى لو كانت مش مقصودة ولا عمري أقصد ، وكل سنه وحضرتك طيب و بخير بمناسبة الايام المفترجة اللي احنا فيها ، أنا بحبك جداً و حضرتك عارف غلاوتك عندي قد ايه مقدرش علي زعلك ابداً ، مليش غيرك يا دكتور أنت أبونا كلنا".

الفنانة منة عرفة، تقدمت بإعتذارًا أيضًا للنجمة إلهام شاهين، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي واقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه وناجحه وبخير دايماً يا رب، واعتذر لك وأقولك أنا آسفه عن اي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام انا مكنتش أقصدها".

وكانت الفنانة منة عرفة، أعلنت عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

منة عرفة تعتذر لاشرف زكي على انستجرام

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منة عرفة منة عرفة تعتذر لأشرف زكي منة عرفة على انستجرام منة عرفة لأشرف زكي يا دكتور أنت أبونا
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