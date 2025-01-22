إسعاد يونس تحذر الشباب: "لا نقوم بأي تجارب أداء"

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، رئيس الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، أن الشركة لا تقوم بأي تجارب أداء في الفترة الحالية.

وأكدت إسعاد،في بيان نشر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أن أي محتوى تم نشره مؤخرًا فهو غير تابع للشركة العربية ومجرد استخدام غير قانوني لإسم الشركة.

يأتي ذلك بعد تداول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي منشورات بعض الصفحات، التي أعلنت عن إتاحة فرص لتجارب الأداء تستهدف خداع الشباب، وذلك بالتزامن مع تصوير الكثير الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية قبل عرضها في رمضان 2025.









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