بعد احتفالها بعيد ميلادها..ياسمين صبري تتألق بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها، بعد احتفالها أمس الثلاثاء 21 يناير بعيد ميلادها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسلاية، بسم الله عليك ما شاء الله، قمر أوي، أحلى واحدة، جميلة جدا، الجمال الاسكندراني".

واحتفلت ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 37 ، إذ أنها من مواليد 21 يناير 1988.

وولدت ياسمين صبري بالإسكندرية، ووالدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور وجدها قبطان بحري، وتخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، وكانت تحلم بالعمل كمذيعة.

وعملت كموديل في الإعلانات إلى أن التقت بمساعدة مخرج رشحتها للعمل في برنامج "خطوات الشيطان" مع معز مسعود، وذهبت لجلسات تقسيم الأدوار وحصلت على دور "رشا" بطلة البرنامج، وبعدها علمت بوجود جلسات لاختيار الفنانين المشاركين في مسلسل "جبل الحلال".

وفي عام 2015 شاركت في مسلسل "شطرنج" وقدمت البطولة في مسلسلي "حكايتي" و "فرصة تانية"، وتزوجت في 2020 من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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