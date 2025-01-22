أحدث ظهور لـ حلا شيحة على "انستجرام".. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها أحدث جلسة تصوير لها وهي تتناول بعض أطعمة "الدايت"، للحفاظ على رشاقتها.

ونشرت حلا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل شيء يبدأ بنظام غذائي صحي".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تسحرني عيونك لو قبلوني"، "منورة الدنيا يا ست الناس"، "بحب جمال الروح بهذا الشكل"، "كلها طاقة إيجابية"، "قمر مصري بنكهة فرنسية".

كانت آخر مشاركات الفنانة حلا شيحة، بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشارك ببطولته مجموعة من النجوم والوجوه الشابة وهم نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية م" حول مختار الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كافة الإتجاهات.

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