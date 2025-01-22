25 صورة من كواليس تصوير مسلسلات رمضان 2025

أحمد جمال سعيد بعد مشاركته في احتفالات الشرطة بعيدها الـ 73 :"يا رب أكون

كتب - معتز عباس:

يترقب محبي الدراما، مسلسلات رمضان 2025، ينتظرون الكشف عن الأعمال الدرامية الجديدة التي ستعرض على شاشات التلفزيون، والتي من المتوقع أن تقدم باقة متنوعة من القصص والشخصيات التي تلبي أذواقهم المتنوعة.

يشهد موسم دراما رمضان 2025 تنافساً حاداً بين الأعمال الدرامية المتنوعة، حيث يسعى أبطال الأعمال الدرامية لتقديم أفضل أداء جذب أكبر شريحة من الجمهور.

ويتسابق نجوم وأبطال الأعمال الدرامية، على عرض صور من كواليس مسلسلاتهم قبل عرضها في رمضان 2025.

يدخل قائمة المنافسة مسلسلات "العتاولة" الجزء الثاني، والمداح الجزء الخامس، مسلسل "كامل العدد" الجزء الثالث، مسلسل "أشغال شقة جدًا"، مسلسل "سيد الناس"، مسلسل "منتهى الصلاحية"، مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، مسلسل "أم 44"، مسلسل " 80 باكو"، مسلسل "الحب كله"، وغيرها من الأعمال الدرامية التي ستعرض على القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

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