تعرض غدا بالسعودية.. محمد جمعة يروج لمسرحية "بني آدم"

كتب- هاني صابر:

روج الفنان محمد جمعة لمسرحيته الجديدة "بني آدم" المقرر انطلاق عرضها غدا الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر جمعة، بوستر المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إن شاء الله بكرة المسرحية الكوميدية (بني آدم) على مسرح بكر الشدي.. 23 يناير - 1 فبراير".

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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