أحمد جمال سعيد بعد مشاركته في احتفالات الشرطة بعيدها الـ 73 :"يا رب أكون شرفت اسمك يا أبويا"

كتب- هاني صابر:

علق الفنان أحمد جمال سعيد، على مشاركته في احتفالات عيد الشرطة الـ73 .

ونشر أحمد جمال سعيد، صور من مشاركته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اتشرفت اني شاركت في احتفالية عيد الشرطة ٧٣ أمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والسادة الحضور الكرام ووالدة وشقيق الشهيد البطل النقيب عمر القاضي".

وأَضاف: "شكرا دكتور خالد جلال وقطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، يا رب أكون شرفت اسمك يا أبويا وشرفت البدلة الميري اللي كنت بتحبها لحد يوم وفاتك ابن اللواء جمال سعيد وأفتخر".

يذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم الأربعاء، عرضًا فنيًا مميزًا ضمن احتفالات وزارة الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، بحضور أسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

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