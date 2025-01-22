ريهام عبدالغفور توجه رسالة للجمهور.. ورانيا يوسف: "للأسف ناس قاسية"

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور، رسالة خاصة للجمهور، موضحة: "محتاجين ما نسمعش كلام يجرحنا".

وكتبت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام: "بتمنى أن الناس تبقى أحن وأرحم وتبقى فاهمة إننا بني آدمين وبنحس برضوا وبنبقى محتاجين نسمع كلمة كويسة أو على الأقل ما نسمعش كلام يجرحنا".

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانين، حيث كتبت ميرهان حسين: "قاعدين في بيوتهم ماسكين الموبايلات في إيديهم ونازلين نقد وتنظير وأحكام، كفاية يستنوا مننا الكمال لأننا بشر و محدش كامل غير رب العالمين، وانتي جميلة القلب والشكل والروح". وكتب أحمد صلاح السعدني: "انتي الكلمة الحلوة أصلا". وكتبت منى زكي: "انتي فلة وقمر". وكتبت رانيا يوسف: "للأسف ناس قاسية ومعندهاش رحمة".

يذكر أن، ريهام عبدالغفور تشارك ببطولة مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار وفتحي عبدالوهاب وبسمة وأحمد عزمي ودياب، وتأليف أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء، ومن إخراج هاني خليفة.