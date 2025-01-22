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أحمد جمال ينشر صورة جديدة مع خطيبته فرح الموجي.. ويغازلها بهذه الطريقة

07:32 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد جمال وخطيبته فرح الموجي
  • عرض 10 صورة
    المطربة الشابة فرح الموجي
  • عرض 10 صورة
    المطربة الشابة فرح الموجي استعدادا للخطوبة
  • عرض 10 صورة
    المطربة الشابة فرح الموجي
  • عرض 10 صورة
    المطربة الشابة فرح الموجي في أحدى الحفلات
  • عرض 10 صورة
    المطربة الشابة فرح الموجي في أحدى الحفلات
  • عرض 10 صورة
    المطربة الشابة فرح الموجي
  • عرض 10 صورة
    المطربة الشابة فرح الموجي استعدادا للخطوبة
  • عرض 10 صورة
    احمد جمال وخطيبته فرح الموجي
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كتب - معتز عباس:

شارك المطرب أحمد جمال متابعيه على السوشيال ميديا، صورة جديدة من خطوبته على المطربة الشابة فرح الموجي.

ونشر أحمد، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اضحكي خليني اضحك".

أعلن الفنان أحمد جمال، عن خطوبته من المطربة الشابة فرح الموجي، يوم الإثنين الماضي، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وأحيا الفنان أحمد جمال حفلًا غنائيًا مطلع شهر ديسمبر الماضي في حديقة السويدي، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وقام بتقديم باقة من أشهر أغانيه وسط حضور جماهيري كبير، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما بيعتذرش" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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