ابنة الراحلة ليلى رستم: "والدتي توفيت بالسكتة القلبية وهي بتسمع أم كلثوم"

كتب - معتز عباس:

كشفت إيمان الكرداني ابنة الراحلة ليلى رستم، الأيام الأخيرة في حياة والدتها قبل الوفاة.

وقالت الكرداني في تصريحات تلفزوينية، لبرنامج "الستات"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الأربعاء: "والدتي قعدت حوالي 5 سنوات بقول كلام مش مفهوم، وكان لازم نشغل ليها حفلات أم كلثوم الساعة 10 مساءً، وفي أحدى الأيام توفيت بسكتة قلبية مفاجئة الساعة 11 بليل وهي تسمع أم كلثوم".

وأضافت: "والدتي لم تكن مصابة بأي مرض، وكانت تحب مشاهدة أفلام عادل إمام والأفلام الهندي وأفلام الأطفال"، متابعة: "والدتي تعبت حوالي 12 سنة وكانت ضد التكنولوجيا والتليفونات، كان عندها تليفون بزراير، لأنها مش عارفة تتماشى مع العصر، مش بتحب الأرقام وكان تتعامل بالأسم، ومكنتش مبسوطة باليوتيوب والانترنت".

رحلت عن عالمنا الإعلامية ليلى رستم، يوم الخميس الموافق 9 يناير الجاري، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد مشوار إعلامي كبير، رسخ مكانتها كواحدة من أهم المذيعات اللاتي ظهرن على شاشة التليفزيون المصري.

الإعلامية الراحلة ليلى رستم، والتي أطلق عليها لقب "صائدة المشاهير"، قدمت مجموعة بارزة من البرامج، منها البرنامج الشهير "نجمك المفضل"، الذي تولى إعداده الإعلامي الراحل مفيد فوزي.

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