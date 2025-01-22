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بالفيديو.. رقص أروى جودة في عقد قرانها

06:43 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أروى جودة وزوجها أمام اسد قصر النيل
  • عرض 15 صورة
    اروى جودة وزوجها في وزارة العدل
  • عرض 15 صورة
    أروى جودة وزوجها أمام اسد قصر النيل
  • عرض 15 صورة
    رقص اروى جودة في عقد قرانها
  • عرض 15 صورة
    رقص اروى جودة في عقد قرانها
  • عرض 15 صورة
    رقص اروى جودة في عقد قرانها
  • عرض 15 صورة
    رقص اروى جودة في عقد قرانها
  • عرض 15 صورة
    رقص اروى جودة في عقد قرانها
  • عرض 15 صورة
    رقص اروى جودة في عقد قرانها
  • عرض 15 صورة
    عقد قران اروى جودة
  • عرض 15 صورة
    عقد قران اروى جودة
  • عرض 15 صورة
    رقص اروى جودة في عقد قرانها
  • عرض 15 صورة
    عقد قران اروى جودة
  • عرض 15 صورة
    أروى جودة وزوجها أمام اسد قصر النيل
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها، مقطع فيديو جديد من عقد قرانها على رجل أعمال إيطالي.

ونشرت أروى مقطع فيديو لها وهي ترقص وتطلق "زغرودة"، تعبيرًا عن فرحتها بعقد قرانها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

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A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda)

وشاركت أروى صورًا من عقد القران عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي".

يذكر أن الفنانة أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الفن، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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رقص أروى جودة في عقد قرانها عقد قران أروى جودة أروى جودة على انستجرام الفنانة أروى جودة رقص أروى جودة
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