بالفيديو.. رقص أروى جودة في عقد قرانها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها، مقطع فيديو جديد من عقد قرانها على رجل أعمال إيطالي.

ونشرت أروى مقطع فيديو لها وهي ترقص وتطلق "زغرودة"، تعبيرًا عن فرحتها بعقد قرانها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

View this post on Instagram A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda)

وشاركت أروى صورًا من عقد القران عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي".

يذكر أن الفنانة أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الفن، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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