منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين.. ما السبب؟

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة الشابة منة عرفة رسالة اعتذار إلى النجمة إلهام شاهين، على ما بدر منها تجاهها الفترة الماضية.

ونشرت منة عده صور لـ إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "استاذتنا و نجمتنا الكبيرة وقدوتنا اللي دايماً بنفتخر بيها، دايماً بكون مبسوطه وفرحانه بحضرتك لما بشوفك في أي احتفالية او مهرجان او تكريم، لانك بجد تستاهلي كل التقدير و الاحترام والمحبة".

وأضافت: "أنا عايزه استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي واقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه وناجحه وبخير دايماً يا رب، واعتذر لك وأقولك أنا آسفه عن اي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام انا مكنتش اقصدها".

وتابعت: "أنا بحبك وبحترمك جداً وبقدرك وبقدر فنك وابداعك اللي كلنا كبرنا عليه واتعلمنا منه كتير، واخر حاجة بتمنالك كل النجاح و التوفيق وكل الخير اللي في الدنيا لانك تستاهلي كل حاجة حلوة زيك".

أعلنت الفنانة منة عرفة، عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

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