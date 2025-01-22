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"لما تيجي اللحظة الحاسمة".. أروى جودة تعلق على لحظة عقد قرانها

05:53 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عقد قران أروى جودة
  • عرض 9 صورة
    عقد قران أروى جودة
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة تحتفل بعقد قرانها
  • عرض 9 صورة
    أروى جودة تحتفل مع زوجها
  • عرض 9 صورة
    الفنانة أروى جودة
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كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة أروى جودة، على لحظة عقد قرانها على جون باتيست الذي أعلن إسلامه وأصبح اسمه آدم، واعتنق الإسلام من أجل الزواج من أروى.

ونشرت أروى، فيديو من عقد القران، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لما تيجي بقى اللحظة الحاسمة، وتلاقي نفسك متلخبط ومش عارف ترد".

يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda)

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