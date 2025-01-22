أروى جودة توثق كواليس عقد قرانها بمقطع فيديو

كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وثقت من خلاله لحظات من كواليس عقد قرانها.

وقالت أروى في الفيديو: "جايبة معايا طرحة فرح صغيرة علشان أفاجئه بيها، وأقوله أد إيه أنا مش ملهوفة على الجواز".

وشاركت أروى صورًا من عقد القران عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي".

يذكر أن الفنانة أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الفن، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

View this post on Instagram A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda)

اقرأ أيضًا:

أروى وعريسها الإيطالي الأحدث وابنة عمرو دياب الأكثر إثارة للجدل.. فنانات تزوجن أجانب

مريم سعيد صالح تشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ73

أحمد ماهر يشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ 73

ميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يعلن عن بدء تصوير فيلم "The Seven Dogs"