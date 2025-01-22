محمد رمضان يحيي حفل غنائي في باريس في هذا الموعد

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم في باريس، والمقرر إقامته غذًا الخميس 23 يناير الجاري.

ونشر "رمضان" بوستر الحفل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "باريس، استعدي! في هذا الخميس، 23 يناير، سأشعل النار، عرضًا لا يُنسى، نراكم هناك".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

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