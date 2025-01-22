مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير تخضع لها

رمضان 2025.. 10 مسلسلات تتنافس على نسب المشاهدة في "شاهد" أبرزها "العتاولة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت مايان الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا روح قلبي، ربنا يحميكي، أحلى مايان، شياكة وحلاوة، جميلة يا ميونة".

ويعرض لـ مايان السيد حاليا بالسينمات فيلم "بضع ساعات يوم ما"بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وآخرين، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

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