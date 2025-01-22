طارق العريان يستعد لإخراج الجزء الثاني من "السلم والثعبان"

كتبت- نوران أسامة:

كشف المخرج طارق العريان عن استعداده لإخراج الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، الذي سيجمع بين النجوم عمرو يوسف ومنة شلبي.

وقال "العريان" على هامش حفل توزيع جوائز "Joy Awards": "عندي فيلم إن شاء الله آخر الشهر اللي جاي، وهو "السلم والثعبان 2"، الذي سيجمع أحمد وملك عمرو يوسف ومنة شلبي".

وأضاف: "فخور إني بتكرم وسط نجوم، ومبهورين إننا بنشوفهم، والجائزة ليها معنى كبير لإنها جائزة جمهور".

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يذكر أن، فاز فيلم ولاد رزق 3: القاضية، للمخرج طارق العريان، بجائزة أفضل فيلم، في حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة من مهرجان صناع الترفيه- Joy Awards 2025.

فاز الفيلم بتصويت الجمهور بعد منافسة مع أفلام: جرس إنذار، رحلة 404، شباب البومب، وصعد لاستلام الجائزة مؤلف العمل صلاح الچهيني، والمنتج موسى عيسى، والمنتج والمخرج طارق العريان.

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