رمضان 2025.. منى عبدالغني تروج للجزء الثاني من مسلسل "قلع الحجر ـ قبائل الصخرة" فيديو

كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة منى عبدالغني، للجزء الثاني من مسلسل "قلع الحجر" بطولة النجم محمد رياض، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

وشاركت منى، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وقالت خلاله: "كل سنة وإنتوا طيبين إحنا بنحضر للجزء التاني من مسلسل قلع الحجر مع المخرج الكبير حسني صالح وتأليف أحمد وفدي، إنتوا شفتوا السنة اللي فاتت النجم الكبير محمد رياض، وانضمت لنا الجميلة نشوى مصطفى، وأحمد سلامة، ودكتور سماح، ومجموعة كبيرة جدًا من الفنانين مينفعش الوقت إني أقولهم".

وتابعت: "وأنا سعيدة جدًا بالعمل لأن بحب جدًا اللهجة الصعيدي هي صحيح عايزة مذاكرة بس هتشوفوا حاجة حلوه الجزء التاني اسمه "قبايل الصخرة"، إن شاء الله هيعجبكوا أوي وتشوفوا حاجة مميزة".

يشارك في بطولة مسلسل قلع الحجر، كل من: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.

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