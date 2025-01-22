حسين الجسمي يطرح أحدث أعماله الغنائية "عايز تمشي".. (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "عايز تمشي"، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج الجسمي للأغنية ونشر مقطع منها، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "عايز تمشي مش ممنوع، باين قلبي كان مخدوع، فترة وينتهي الموضوع، حياتي عليك ماهيش واقفة".

والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، ومن توزيع توما، ومكس وماستر هاني محروس.

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