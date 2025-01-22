بـ "لوك مختلف".. صدقي صخر يشارك صورة من كواليس مسلسل "النُص"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان صدقي صخر صورة من كواليس مسلسل "النُص" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2025.

ونشر "صدقي" الصورة على حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الصاغ علوي".

ويشارك في مسلسل "النص" أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، عبدالرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، ومن تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

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