رمضان 2025.. 10 مسلسلات تتنافس على نسب المشاهدة في "شاهد" أبرزها "العتاولة 2" و"المداح 5"

"ليه ما لبستش فستان؟".. أروى جودة تكشف سبب عدم ارتدائها فستان زفاف في عقد

كتب-مصطفى حمزة:

يدخل مجموعة من أبرز النجوم و النجمات، وفي مقدمتهم أحمد السقا، وحمادة هلال، وعمرو سعد، ودينا الشربيني، في رمضان 2025، منافسة قوية للحصول على أعلى نسب مشاهدة ، وذلك مع بداية عرض المسلسلات، الذين يقومون ببطولتها، عبر منصة "شاهد".

وكشفت منصة "شاهد" عبر صفحاتها في مواقع التواصل، عن قائمة المسلسلات المصرية، المقرر عرضها في رمضان 2025.

ويدخل قائمة المنافسة على أعلى نسب مشاهدة، عبر منصة "شاهد"، نجوم ثاني أجزاء مسلسل "العتاولة"، وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم السمرة، زينة، فيفي عبده.

النجم حمادة هلال، من جانبه دخل المنافسة مع عرض خامس أجزاء مسلسل "المداح"، وفي حين تقوم النجمة دينا الشربيني، بمشاركة النجم شريف سلامة ببطولة ثالث أجزاء "كامل العدد"، يقدم النجم هشام ماجد، بمشاركة الفنان مصطفى غريب، الموسم الثاني على التوالي مسلسل "أشغال شقة جدا".

ويشارك النجم عمرو سعد، في السباق، من خلال مسلسل "سيد الناس"، والذي يشهد تعاونه الأول مع المخرج محمد سامي، وهو نفس مؤلف ومخرج مسلسل "إش إش"، الذي تقوم ببطولته النجمة مي عمر، وتدخل من خلاله المنافسة.

ويشهد الصراع على نسب المشاهدة، إنضمام النجم محمد فراج ، بطل مسلسل "منتهي الصلاحية"، والنجم عصام عمر، الذي يقدم من بطولته مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

وضمت قائمة المتنافسين، النجمة سمية الخشاب، التي تقوم ببطولة مسلسل "أم 44"، إلى جانب النجمات هدى المفتي ، ورحمة أحمد بطلات مسلسل " 80 باكو".