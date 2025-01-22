أروى وعريسها الإيطالي الأحدث وابنة عمرو دياب الأكثر إثارة للجدل.. فنانات تزوجن أجانب

"ليه ما لبستش فستان؟".. أروى جودة تكشف سبب عدم ارتدائها فستان زفاف في عقد

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كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة أروى جودة، قوائم موقع البحث جوجل، عقب إعلانها عقد قرانها ورجل أعمال إيطالي الجنسية، يدعى جون باتيست.

الفنانة أروى جودة، دخلت القائمة عقب نشرها صور عقد قرانها، وأوضحت أن زوجها الإيطالي الجنسية، رجل أعمال يدعى جون باتيست، وتمت مراسم عقد القران، بعد اعتناقه الدين الإسلامي، وأصبح اسمه "آدم"

وتعد الفنانة أروى جودة، صاحبة أحدث زيجة فنية تتم من أجنبي الجنسية، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

نور عمرو دياب

نور "الابنة الكبرى للنجم الغنائي الأشهر عربيا عمرو دياب وزوجته الأولى الفنانة شيرين رضا"، نشرت عبر صفحتها في موقع إنستجرام ، صور لها مرتدية دبلة الخطوبة، وكتبت: "حب حياتي فاجأني بهذا العرض"، إلى جانب صورة أخرى لخطيبها وهو يركع أمامها في لقطة رومانسية وهو يقدم العرض لها و يلبسها الخاتم.

خطيب "نور" الذي سبق وظهر معها في مقاطع فيديو نشرتها عبر صفحتها، يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.

حلا شيحة

عام 2006 أعلنت الفنانة حلا شيحة، عن زواجها من شاب يحمل الجنسيتين الكندية والإيطالية يدعى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا وأنجبا 3 فتيات وولد، وقررت خلال تلك الفترة اعتزال الفن.

وأعلنت حلا انفصالها عن هاريسون قبل 5 أشهر من إعلان الطلاق رسميا في 2019، وبعدها عادت للفن مرة أخرى.

منى هلا

عام 2018 كشفت الفنانة منى هلا من شاب فنلندي، الجنسية يدعى "توماس"، بعد حضوره إلى مصر وإعلان إسلامه.

الفنانة منى هلا مولودة لأم مصرية وأب نمساوي الجنسية.

سناء موزيان

عام 2016 احتفلت الفنانة المغربية سناء موزيان من ممثل بريطاني يدعى "آلان ديرسلي"، وتم الزواج بعد إشهار إسلامه بالطريقتين المغربية والإنجليزية.

تحية كاريوكا

في فترة الأربعينات، تزوجت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، من أمريكي يدعى جيلبيرت، عقب تغييره ديانته اليهودية وإشهار إسلامه.

سامية جمال

تزوجت الفنانة الراحلة سامية جمال من الأمريكي “شيرد كينج” الذي أشهر إسلامه وأصبح عبد الله كينج، وسافرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تقرر الانفصال والعودة مرة أخرى إلى مصر.