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مريم سعيد صالح تشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ73

01:36 م الأربعاء 22 يناير 2025

الفنانة مريم سعيد صالح

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مريم سعيد صالح في عرض مسرحي وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ضمن الاحتفالات بمناسبة عيد الشرطة الـ73.

والذي أُقيم اليوم 22 يناير في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر الشهداء والمصابين، إلى جانب رجال الشرطة.

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الفنانة مريم سعيد عيد الشرطة وزارة الداخلية
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