تامر حسني يهنئ أحمد جمال بمناسبة خطوبته

كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان تامر حسني، الفنان أحمد جمال بمناسبة خطوبته من المطربة الشابة فرح الموجي، التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

ونشر "تامر" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة للعروسين، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب:

"مليون مبروك لحبيبي النجم أحمد جمال وخطيبته صاحبة الصوت الجميل زيه، عايزكم لما تتجوزوا إن شاء الله، تخلفوا لنا كورال في الأوبرا، حبايبي، حبايبي".

ورد أحمد جمال على تهنئة تامر قائلًا: "حبيبي وأخويا النجم الكبير، الله يبارك فيك يا تيمو، ربنا يسعدك، وما تقلقش، هنعمل فويس كيدز، وهنبعتلك الإنتاج الجديد كله".

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

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