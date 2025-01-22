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أحمد ماهر يشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ 73

12:56 م الأربعاء 22 يناير 2025

أحمد ماهر

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كتبت- سهيلة أسامة:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عرضًا فنيًا مميزًا ضمن احتفالات وزارة الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وقدم الفنان، أحمد ماهر بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، عرضًا فنيًا احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية.

وتحتفل وزارة الداخلية، داخل أكاديمية الشرطة، بعيد الشرطة الـ73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

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أحمد ماهر احتفالية عيد الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة
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