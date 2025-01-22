علي ربيع ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم "الصفا ثانوية بنات"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان علي ربيع متابعيه، عبر السوشيال ميديا، صورة جديدة له من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات"، وظهر مع الفنانة الشابة لينا صفويا

ونشر علي، الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فيلم الصفا الثانوية بنات"، انتظرونا".

ويشارك في بطولة الفيلم: علي ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وأخرين، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن، علي ربيع شارك في بطولة فيلم "عالماشي" الذي تم طرحه في موسم عيد الفطر، وشاركه في العمل كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

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