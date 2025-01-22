جريئة.. رانيا منصور تنشر صور جديدة من حفل ""Joy Awards"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة لها أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز، "Joy Awards" الذي أقيم أمس السبت الماضي.

ونشررانيا الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت إنجي بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأخضر

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

يذكر أن، رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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