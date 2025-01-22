تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي في موسم الرياض

كتبت سهيلة أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية "بني آدم" بطولة النجم أحمد حلمي، والتي من المقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 23 يناير إلى 1 فبراير 2025.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للفنان أحمد حلمي، قال فيه: "أهلاً وسهلاً، إحنا دلوقتي الساعة 2 بعد منتصف الليل في بروفة مسرحية بني آدم".

وتابع: "المسرحية هتتعرض إن شاء الله على مسرح بكر الشدي يوم 23، بنحاول نعمل كل اللي نقدر عليه علشان نحول العرض لفرحة وضحك بينا وبين الناس، إن شاء الله العرض يعجبكم وتتبسطوا، دي ثالث مسرحية ليا في الموسم، ومستنيكم على أحر من الجمر".

وتدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي، حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

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