ميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يعلن عن بدء تصوير فيلم "The Seven Dogs"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن انطلاق تصوير فيلمه الجديد "The Seven Dogs"، الذي يعد أول عمل يتم تصويره في استوديوهات الحصن.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time، وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وتابع: " الفيلم سيكون أول فيلم يُصور في استوديوهات الحصن Big Time، في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة الغالي النجم كريم عبدالعزيز، والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal، اللذين كان آخر أعمالهما Bad Boys 3، يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

واحتفى تركي آل الشيخ بحضور عدد كبير من ألمع النجوم في الوطن العربي والعالم، على حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالمي، أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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