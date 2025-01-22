نجل سعد الصغير يوجه رسالة لوالده بمحبسه: "درس وهيخلص"

كتب-مصطفى حمزة:

وجه محمود الصغير، نجل المطرب الشعبي سعد الصغير، رسالة مؤثرة لوالده، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن المشدد 3 سنوات، بسبب اتهامه بحيازة جوهر الحشيش والترامادول.

نجل المطرب سعد الصغير، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، يجمعه مع والده، وكتب ،:"الصبر طيب يا بطل يا جبل ، أيها الماضي، شكراً على الدرس أيها الحاضر سنبدأ من جديد أيها المستقبل أنا قادم".

وتابع،:" ربنا كبير يا عم العالم ولا يهزك أي حاجة درس وهيخلص مهما طال الزمن، ربنا بيحبك ياجبل وهتفضل طول عمرك في حته لوحدك لو مليون سنة ثقه في الله وثقتي فيك عم الشغلانه وعم العالم، أبويا وصاحبي و الرجولة".

المطرب الشعبي سعد الصغير، صدر ضده حكم بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 30 ألف جنيه، بعد القبض عليه في المطار، بسبب حيازة جوهر الحشيش والترامادول.