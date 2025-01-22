بعد عقد قرانها.. أروى جودة تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

بعد عام من الخطوبة.. تعرف على موعد زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة أروى جودة تريند محرك البحث "جوجل"، عقب احتفالها بعقد قرانها على رجل أعمال إيطالي، في حفل أقيم أمس الاثنين الماضي واقتصر على حضور الأهل والأقارب.

وشاركت أروى صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي".

يذكر أن الفنانة أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الفن، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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