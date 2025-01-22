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نهلة سلامة لمصراوي: "سوستة فستان نادية الجندي اتقطعت ولا تستحق كل هذا الهجوم"

10:00 ص الأربعاء 22 يناير 2025

نهلة سلامة

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كتبت- بسمة ثروت:

كشفت الفنانة نهلة سلامة عن غضبها الشديد، بسبب التنمر الذي تعرضت له الفنانة نادية الجندي في مهرجان Joy Awards.

وقالت نهلة سلامة في تصريح خاص لمصراوي: "شعرت بالحزن الشديد لما تعرضت له الفنانة نادية الجندي من تنمر، بسبب إطلالتها في مهرجان Joy Awards، وكان من الواضح أن (السوستة اتقطعت) الخاصة بالفستان التي كانت ترتديه، ولم يكن الأمر يستدعي كل هذا التنمر الغير العادي الذي تعرضت له".

وأضافت: "أتمنى ألا تشعر بالضيق بسبب هذا الموقف، ومن حق كبار الفنانات حضور المهرجانات، والنجمة نادية الجندي طول عمرها من جميلات السينما المصرية، ونجمة الجماهير، وأنا أحبها جدا على المستوى الشخصي، وهي قيمة كبيرة جدا وقدمت، وأنتجت أفلام كثيرة، ومهمة، وزينت المهرجان بحضورها".

وتعرضت النجمة الكبيرة نادية الجندي لموجة من الهجوم بسبب إطلالتها التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها جريئة وغير مناسبة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهلة سلامة المعروضة، مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب، ونضال الشافعي، ونهلة سلامة، وفراس سعيد، وتأليف سوسن عامر، وإخراج إبرام نشأت.

نهلة سلامة نادية الجندي فستان نادية الجندي
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