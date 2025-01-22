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حدث بالفن| أروى جودة تحتفل بعقد قرانها وسر غياب ياسمين عبد العزيز عن عزاء والدها وأول تعليق من نادية الجندي بعد الانتقادات

12:01 ص الأربعاء 22 يناير 2025
حدث بالفن| أروى جودة تحتفل بعقد قرانها وسر غياب ياسمين عبد العزيز عن عزاء والدها وأول تعليق من نادية الجندي بعد الانتقادات

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إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ الصور الأولى من عقد قران أروى جودة، "شاهد" تطرح البوسترات الدعائية لمسلسل "إش إش"، أول تعليق من نادية الجندي بعد الانتقادات على إطلالتها، أول تعليق من نجل أحمد منيب على جدل تعدي تامر عاشور على أغنية والده، وائل عبدالعزيز يوضح سبب غياب شقيقته "ياسمين" عن عزاء والدهما، إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع هالة سرحان، وغيرها من الأخبار.

أروى جودة إلهام شاهين وائل عبدالعزيز مسلسلات رمضان 2024 عبدالباسط حمودة ماري منيب نادية الجندي إش إش

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