تارا عماد وسط الجليد وهيدي كرم بصحبة نجلها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج هادئ.

ميرهان حسين

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار من خلال إطلالتها الجريئة، أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS"، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

مريم أشرف زكي

ظهرت الفنانة الشابة مريم أشرف زكي بدون مكياج، وشارك متابعيها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وليد توفيق

شارك الفنان اللبناني وليد توفيق متابعيه، صورة جديدة له، ونشر الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "صباح الخير للناس الطيبين، صباح المحبة".

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد وسط الجليد، ونشرت الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

إلهام صفي الدين

شاركت الفنانة إلهام صفي الدين متابعيها، صور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الفيروزي.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له ،ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة من أحدث ظهور لها، وذلك على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، له أثناء تواجده في باريس، وشارك متابعيه الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، مع نجلها نديم ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة ولاقت إعجاب متابعيها.