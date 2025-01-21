أنغام تحسم الجدل حول صاحبة لقب "صوت مصر"

كتب- مروان الطيب:

ردت النجمة أنغام، على الجدل المثار حول أحقيتها في لقب "صوت مصر"، مؤكدة أنه تم إطلاق هذا اللقب عليها منذ سنوات عديدة، بل وارتبط اسمها به بشكل عميق في الذاكرة الفنية

وأوضحت لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تناول الموضوع في حد ذاته في المجمل لا يضايقها لكن تناوله بطريقة مش مؤدبة يضايقها أكيد".

واستكملت: "أنا ست مصرية اسمي أنغام، مطربة مصرية من حقي أبقى صوت مصر، ويتقال على أي مصرية صوت مصر".

وأشارت أنها كانت دائمًا ترى في نفسها "صوت مصر" حتى قبل أن تحققه من خلال مجلات وصحف، إذ تم إطلاق هذا اللقب على غلاف مجلة "٧ أيام"، إلى جانب تقديم والدها لها على المسرح في وقت سابق قائلاً: بنحضر لصوت مصر المستقبل، مضيفة "حتى في تكريمي في الحفلات كانت بتقدم أنه يجري تكريم صوت مصر"

وأطلقت الفنانة أنغام مؤخرا كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"