"ليه ما لبستش فستان؟".. أروى جودة تكشف سبب عدم ارتدائها فستان زفاف في عقد قرانها

بعد عقد قرانها.. من هو زوج أروى جودة؟

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كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة، أروى جودة، على تساؤلات جمهورها ومتابعيها حول عدم ارتدائها فستان زفاف في عقد قرانها، التي كشفت عن الاحتفال به عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت أروى جودة صور من عقد القران وكتبت: "علشان الناس اللي بتحب تسأل أسئلة فرعية زي انت ليه ما لبستش فستان، وليه انت مش متشبكين، احنا اتجوزنا في وزارة العدل الساعة 8 الصبح، بس على الأقل كنت حاطة رموش".

وشاركت أروى صورًا من عقد القران عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي".

يذكر أن الفنانة أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الفن، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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