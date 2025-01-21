إعلان

بعد عقد قرانها.. من هو زوج أروى جودة؟

09:34 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عقد قران أروى جودة
  • عرض 4 صورة
    عقد قران أروى جودة
  • عرض 4 صورة
    عقد قران أروى جودة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة أروى جودة بعقد قرانها على رجل أعمال إيطالي، في حفل أقيم أمس الاثنين، واقتصر على حضور الأهل والأقارب.

وفي هذا السياق، يعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن زوج أروى جودة:

- اسمه جون باتيست، وبعد إعلانه الإسلام أصبح اسمه آدم، واعتنق الإسلام من أجل الزواج من الفنانة أروى جودة.

- رجل أعمال يحمل الجنسيتين الفرنسية والإيطالية.

- يعمل في مجال الأزياء والموضة.

- سبق له الزواج، ولديه ابن ظهر برفقته في الدورة السابعة من مهرجان "الجونة السينمائي الدولي".

شاركت أروى صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي".

اقرأ أيضًا:
رمضان 2025.. اغتصاب وقتل وتهريب في مارثون درامي ساخن

بـ "فستان أنيق".. إلهام صفي الدين تتألق في حفل "Joy Awards"

أروى جودة زوج أروى جودة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد عام من الخطوبة.. تعرف على موعد زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

إعلان

إعلان

بداية مسيرة عمر مرموش.. 8 شهادات من مكتشفه ومدربيه وطبيبه ورفقائه (صور)
* "مساعدات غزة".. أكثر من مجرد صناديق طعام (قصة مصورة)