بعد عقد قرانها.. من هو زوج أروى جودة؟

بعد عام من الخطوبة.. تعرف على موعد زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

"ليه ما لبستش فستان؟".. أروى جودة تكشف سبب عدم ارتدائها فستان زفاف في عقد

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة أروى جودة بعقد قرانها على رجل أعمال إيطالي، في حفل أقيم أمس الاثنين، واقتصر على حضور الأهل والأقارب.

وفي هذا السياق، يعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن زوج أروى جودة:

- اسمه جون باتيست، وبعد إعلانه الإسلام أصبح اسمه آدم، واعتنق الإسلام من أجل الزواج من الفنانة أروى جودة.

- رجل أعمال يحمل الجنسيتين الفرنسية والإيطالية.

- يعمل في مجال الأزياء والموضة.

- سبق له الزواج، ولديه ابن ظهر برفقته في الدورة السابعة من مهرجان "الجونة السينمائي الدولي".

شاركت أروى صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي".

اقرأ أيضًا:

رمضان 2025.. اغتصاب وقتل وتهريب في مارثون درامي ساخن





بـ "فستان أنيق".. إلهام صفي الدين تتألق في حفل "Joy Awards"



