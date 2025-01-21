إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع هالة سرحان

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كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن أداء مناسك العمر رفقة ابنة شقيقتها الفنانة الشابة، إلهام صفي الدين، والإعلامية هالة سرحان، وذلك عقب حضورهن فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض.

ونشرت إلهام شاهين صور لها وهي تؤدي المناسك وكتبت: "يارب يتقبل منا جميعًا دعواتنا لأمهاتنا الغاليين على قلوبنا يارب العالمين، الله يرحم أمي ويرحم كل الأمهات اللي غابوا عنا ويسعد كل الأمهات اللي عايشين بيننا".

وكانت آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين بمسلسل "ألفريدو" عام 2023، وشاركها البطولة كل من أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

يذكر أن، الفنانة إلهام شاهين تشارك في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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