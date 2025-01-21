أروى جودة تحتفل بعقد قرانها بجوار أسدي قصر النيل

بعد عقد قرانها.. من هو زوج أروى جودة؟

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كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة أروى جودة الاحتفال بعقد قرانها على رجل أعمال إيطالي، بعد أن احتفلا في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وخضعت أروى جودة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها رفقة زوجها في منطقة قصر النيل وعلقت: "واتصورت قدام أسد كوبري قصر النيل"، وانهالت عليها تعليقات التهنئة من قبل جمهورها ومتابعيها متمنين لها حياة زوجية سعيدة.

وشاركت أروى صورًا من عقد القران عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي".

يذكر أن الفنانة أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الفن، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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