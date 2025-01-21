بإطلالة جريئة.. هيدي كرم تنشر صور جديدة من أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها، صور جديدة لها، أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS"، الذي أقيم السبت الماضي بمدينة الرياض.

ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الرصاصي والأسود.

يذكر أن، هيدي كرم تشارك في بطولة مسلسل "وتر حساس" الذي يعرض خلال الأيام الجارية على شاشة قناة on، وتجسد من خلاله دور صديقة صبا مبارك التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه "صبا".

مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما تشارك هيدي كرم بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

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