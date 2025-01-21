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إطلاق بوسترات الشخصيات لفيلم "لأول مرة"

08:14 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فيلم لأول مرة
  • عرض 6 صورة
    فيلم لأول مرة
  • عرض 6 صورة
    فيلم لأول مرة
  • عرض 6 صورة
    فيلم لأول مرة
  • عرض 6 صورة
    فيلم لأول مرة
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كتبت- منال الجيوشي

في إطار حملتها للترويج للفيلم، أطلقت شركة هوليوود فيلم بوسترات الشخصيات الرئيسية لفيلم لأول مرة تمهيدًا لطرحه في دور العرض بداية من 29 يناير الحالي

شهد فيلم لأول مرة عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، في ظل إقبال جماهيري حاشد وبحضور عدد من النجوم والنقاد الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بالفيلم.

يدور فيلم لأول مرة حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022)

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