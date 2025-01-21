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جنات توثق خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي.. وتعلق: "قصة حب اتولدت قدامي"

07:40 م الثلاثاء 21 يناير 2025

المُطربة المغربية جنات

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت المطربة جنات، جمهورها، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من أجواء حفل خطوبة الفنان أحمد جمال على المطربة الشابة فرح الموجي.

وعلقت جنات على الفيديو: "قصة حب اتولدت قدامي لأكتر اتنين بحبهم، والنهارده خطوبتهم، ربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض".

وخضع أحمد جمال لجلسة تصوير رومانسية بمناسبة الخطوبة، ونشر صورتين على حسابه وكتب: "حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهاردة بخطوبتي أنا وفرح، عقبالكم جميعًا".

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A post shared by Jannat Mahid (@jannat)

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المطربة جنات جنات على انستجرام خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي الفنان أحمد جمال المطربة الشابة فرح الموجي
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