جنات توثق خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي.. وتعلق: "قصة حب اتولدت قدامي"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت المطربة جنات، جمهورها، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من أجواء حفل خطوبة الفنان أحمد جمال على المطربة الشابة فرح الموجي.

وعلقت جنات على الفيديو: "قصة حب اتولدت قدامي لأكتر اتنين بحبهم، والنهارده خطوبتهم، ربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض".

وخضع أحمد جمال لجلسة تصوير رومانسية بمناسبة الخطوبة، ونشر صورتين على حسابه وكتب: "حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهاردة بخطوبتي أنا وفرح، عقبالكم جميعًا".

View this post on Instagram A post shared by Jannat Mahid (@jannat)

اقرأ أيضًا:

رمضان 2025.. اغتصاب وقتل وتهريب في مارثون درامي ساخن

بـ "فستان أنيق".. إلهام صفي الدين تتألق في حفل "Joy Awards"