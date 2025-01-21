الصور الأولى من عقد قران أروى جودة

بعد عقد قرانها.. من هو زوج أروى جودة؟

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"ليه ما لبستش فستان؟".. أروى جودة تكشف سبب عدم ارتدائها فستان زفاف في عقد

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة أروى جودة بعقد قرانها على رجل أعمال إيطالي، في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأقارب.

وشاركت أروى صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره الله لي".

يذكر أن الفنانة أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الفن، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.