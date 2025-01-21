وائل عبدالعزيز يوضح سبب غياب شقيقته "ياسمين" عن عزاء والدهما

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة توضيحية لمتابعيه بعد غياب شقيقته عن عزاء والدهما.

ونشر وائل صورة تجمعهما من جنازة والدهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق:

"أختي مقصرتش في وفاة والدنا، وعملت اللي عليها وزيادة، وكانت أول الحاضرين في منزل والدي بعد الوفاة، واكتفت بتلقي العزاء في المدافن نظرًا لأسلوب بعض السادة الصحفيين أو أصحاب المواقع المعتاد في مثل هذه الظروف، وإقامة العزاء تاني يوم كان باتفاق بيننا، وأرجو عدم إثارة الفتنة بين أفراد أسرتي".

وأضاف عبدالعزيز: "أخيرًا فضلًا الدعاء لوالدي بالرحمة كان راجل طيب وفي حاله".

أُقيم عزاء والد الفنانة ياسمين عبدالعزيز مساء يوم السبت، بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

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