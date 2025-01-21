بالصور.. ميرهان حسين تنشر أحدث جلسة تصوير خضعت لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أُقيم يوم السبت الماضي بمدينة الرياض.

ونشرت ميرهان الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا أنيقًا مكشوف الكتفين.

يذكر أن، ميرهان حسين تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في مسلسل "أمير العوامري" مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام.

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