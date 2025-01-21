رمضان 2025.. اغتصاب وقتل وتهريب في مارثون درامي ساخن

عدلت اسمها أكثر من مرة وكانت مرعوبة من إعادة تقديم "إلا خمسة".. محطات في

كتب-مصطفى حمزة:

التشويق والإثارة والغموض الذي يحيط أحداثها ونجومها، من بين أبرز ملامح المسلسلات التي تستعد لدخول ماراثون العرض في رمضان 2025 ، ومنها "قهوة المحطة"، و"الحب كله".

ومع سخونة وتنوع المسلسلات التي تدور في عالم الجريمة، و من المقرر عرضها في رمضان 2025، نرصد هنا أبرز هذه الأعمال.

حكيم باشا

المسلسل، الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، يرصد بمزيج من الإثارة والتشويق، الصراعات التي تدور في عالم تهريب الأثار.

مسلسل "حكيم باشا"، بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

إش إش

ما يحدث في كواليس الملاهي الليلية، من مشاحنات وجرائم بلطجة، من بين تفاصيل مسلسل "إش إش"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويتولى كتابة قصته المخرج محمد سامي، إلى جانب مشاركته في كتابة السيناريو والحوار مع السيناريست مهاب طارق.

وتقوم الفنانة مي عمر، في مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها بطولة المسلسل، ماجد المصري، إدوارد، وهالة صدقي، انتصار، عصام السقا، ومحمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف

الحب كله

المسلسل من تأليف و إخراج تامر محسن، وتتناول أحداثه ما يدور في عالم غسيل الأموال، ومافيا تجارة العملة .

"الحب كه"،من بطولة، آسر ياسين، مي عزالدين، أشرف عبدالباقي، دياب، سما إبراهيم، ميس حمدان، غادة طلعت.

قهوة المحطة

واقعة اغتصاب تحولت إلى جريمة قتل، هي محور أحداث مسلسل "قهوة المحطة"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري.

المسلسل من بطولة، أحمد غزي، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وانتصار، وحسن أبو الروس، ورياض الخولي، وعلاء مرسي.

سيد الناس

وفي عالم تجارة السلاح، وما يحدث من جرائم قتل، وصراع شرس حول الصفقات، تدور أحداث مسلسل "سيد الناس"، الذي يقوم ببطولته النجم عمرو سعد.

مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وسلوى عثمان،و خالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، ونشوى مصطفى ، وأحمد فهيم، و ملك زاهر، و منة فضالي، و طارق النهي، ومحمود قابيل، وإخراج محمد سامي.