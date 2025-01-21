بـ "فستان أنيق".. إلهام صفي الدين تتألق في حفل "Joy Awards"

عدلت اسمها أكثر من مرة وكانت مرعوبة من إعادة تقديم "إلا خمسة".. محطات في

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، جمهورها، ومتابعيها، صورا جديد أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards".

ونشرت "إلهام" الصور من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستان طويل، وعلقت: "ليلة غير عادية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام صفي الدين فيلم "عنب"، بطولة أيتن عامر إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبوليلة، عن قصة أمين جمال ومحمد محرز وهو تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، إخراج أحمد نور.

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