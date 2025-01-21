إعلان

هالة صدقي تشارك متابعيها لحظات من كواليس "Joy Awards" مع بتول عرفة ووائل جسار

04:12 م الثلاثاء 21 يناير 2025

هالة صدقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من كواليس حفل "Joy Awards".

وظهرت "هالة" في الفيديو وهي ترقص مع المخرجة بتول عرفة، والمطرب وائل جسار، وعلقت عليه: "جوه حفلة Joy Awards في حفلة تانية، ومن خلف الكواليس بتول عرفة ووائل جسار".

من ناحية أخرى تشارك الفنانة هالة صدقي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قهوة المحطة".

المسلسل تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ويخوض بطولته أحمد خالد صالح، أحمد غزي، بيومي فؤاد، وانتصار، وغادة طلعت، وعدد من الفنانين و إنتاج شركة سينرجي.

"قهوة المحطة" بطولة جماعية ويعرض في 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق من خلال جريمة تتصاعد أحداثها مع تطور الحلقات.

اقرأ أيضًا:

طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "روح جدو" بطولة رنا رئيس

أول تعليق من أصالة بعد تكريمها في "Joy Awards"

رحمة أحمد تنشر البوستر الرسمي لمسلسل "80 باكو"

مسلسلات رمضان 2025 تغني "شعبي" .. عبدالباسط وشيبة وشاكوش أبرزهم

عمرو مصطفى يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "متسألوش"

هالة صدقي الفنانة هالة صدقي مسلسل قهوة المحطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ "فستان أنيق".. إلهام صفي الدين تتألق في حفل "Joy Awards"

إعلان

إعلان