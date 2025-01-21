هالة صدقي تشارك متابعيها لحظات من كواليس "Joy Awards" مع بتول عرفة ووائل جسار

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من كواليس حفل "Joy Awards".

وظهرت "هالة" في الفيديو وهي ترقص مع المخرجة بتول عرفة، والمطرب وائل جسار، وعلقت عليه: "جوه حفلة Joy Awards في حفلة تانية، ومن خلف الكواليس بتول عرفة ووائل جسار".

من ناحية أخرى تشارك الفنانة هالة صدقي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قهوة المحطة".

المسلسل تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ويخوض بطولته أحمد خالد صالح، أحمد غزي، بيومي فؤاد، وانتصار، وغادة طلعت، وعدد من الفنانين و إنتاج شركة سينرجي.

"قهوة المحطة" بطولة جماعية ويعرض في 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق من خلال جريمة تتصاعد أحداثها مع تطور الحلقات.

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