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حنان ترك تحتفل بخطوبة نجلها "آدم".. (صورة)

04:02 م الثلاثاء 21 يناير 2025

حنان ترك

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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بخطوبة نجلها "آدم"، على فتاة من خارج الوسط الفني، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

ونشرت "حنان" صورة للعروسين عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت عليها: "ربي يسعدكم ويحفظكم، اللهم آمين"

يُذكر أن، آخر أعمال حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024 بمسلسل الرسوم المتحركة "صدق رسول الله" من تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

حنان-ترك

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