إنجي المقدم تنشر صور جديدة من حفل توزيع جوائز "Joy Awards"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها عبر السوشيال، صور جديدة لها، أثناء مشاركتها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم أمس السبت الماضي.

ونشرت إنجي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت إنجي بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم مسلسل "وتر حساس"، وهو بطولة كلًا من: "صبا مبارك، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

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